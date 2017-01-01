BİK'ten tasarım kursu
SAMSUN (İHA) - Basın İlan Kurumu(BİK) Samsun İl Müdürü Mustafa Bayraktar, yeni nesil gazetecilik eğitimini tamamlayan kursiyerlere 2 gün daha tasarım kursu eğitiminin verileceğini söyledi.
Mustafa Bayraktar yaptığı açıklamada, "9- 10 Mayıs tarihlerinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının da katkılarıyla sadece yeni nesil gazetecilik kursuna katılanlar değil il ve ilçelerimizde faaliyetlerde bulunan gazetelerin ilgili servislerinde görev yapan tüm arkadaşlarımız bu kursa katılabilecek. Hem çalışan gazetecilere hem de bu mesleğe gönül verip mesleğe adım atmak isteyenlere birlikte uygulamalı eğitim vereceğiz" dedi.
Eğitim konusunda ciddi adımlar attıklarını belirten Bayraktar, "Yoğun geçen yeni nesil eğitim kursu kapsamında 22 kursiyerimiz var. Bunun dışında İşitme engelliler olimpiyatlarında görev yapacak basın mensuplarımıza işaret dili eğitimi vereceğiz. Yine üzerinde çalıştığımız yabancı dil kursumuzu kısa süre içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Meslektaşlarımızın gelişimine katkı sunacak kursları sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)
04.05.2017 13:36:38 TSI
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