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Güvenlik korucuları yemin etti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:27
Güvenlik korucuları yemin etti
Güvenlik korucuları yemin etti

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde güvenlik korucusu olmaya hak kazanan 88 korucu yemin ederek göreve başladı.
Gölbaşı ilçesine bağlı köylerde görev yapacak olan 88 güvenlik korucusu için tören düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde temel eğitimlerini tamamlayan 88 güvenlik korucusunun göreve başlaması için tören düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Güvenlik korucuları Türk Bayrağı ve silah üzerine yemin etti.
Törene İlçe Jandarma Komutanı vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Çevik, karakol komutanları, köy muhtarları ve aileleri katıldı.Yemin töreninden sonra spor, atış, eğitim ve bakım konusunda başarı gösteren güvenlik korucularına başarı belgeleri verildi.
(KA-AHM)

04.05.2017 13:36:40 TSI
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