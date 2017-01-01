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Bingöl'de öğrencilere afet eğitimi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:28
Bingöl'de öğrencilere afet eğitimi
Bingöl'de öğrencilere afet eğitimi

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de kreş öğrencilerine afet eğitimi verildi.
Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kreş eğitimi gören öğrencilere temel afet bilinci eğitimi vermeye başladı. AFAD Enformasyon memuru Ergün Enön, bir kreşte eğitim gören öğrencilere temel afet bilincini anlattı. Projektör yardımı ile görsel olarak anlatılan eğitimin ardından AFAD ekipleri çocuklarla, tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.
Küçük yaştan itibaren afet bilincinin verilmesinin önemli olduğunu aktaran uzmanlar, afetlere hazırlık kapsamında afet öncesi bireysel önlemler, afet esnası hareket tarzını çocukların anlayabileceği şekilde aktardıklarını belirtti.
(YA-HİV-Y)

04.05.2017 13:36:55 TSI
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