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Iğdır'da ağaç budama kursu



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IĞDIR (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşbirliği ile uygulanan "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi kapsamında Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 'Meyve Ağaçlarında Budama' kursu verildi.

Kursun teorik eğitimleri İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube görevlisi Ziraat Yüksek Mühendisi Mihriban İlim Serhat, Uygulama eğitimleri Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Meyve ve Bağ bölümünden Dr. Salih Keskin ve Ziraat Yüksek Mühendisi Özkan Kaya tarafından verildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık kursuna toplam 17 başvuru, bu kursiyerlerden 11 tanesi sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerlerin sertifikaları Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdürü Özkan Yolcu, Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdullah Can, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gül ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Fidan Gonca tarafından verildi.

(ET-AT-Y)



04.05.2017 13:37:56 TSI

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