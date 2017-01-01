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Mersin'de yaban zeytini aşılamaları sürüyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'de gelir getirici orman eylem planı çerçevesinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Parmakkurdu-Musalı köyünde yabani zeytin (delice) rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde diri örtü temizliğinin tamamlandığı belirtildi.

Diri örtü temizliği tamamlanan 164 hektarlık alanda 80 bin adet delice, 500 adet Antep fıstığı ve bin adet keçiboynuzu (harnup) aşılanması hedeflenirken, '5000 köye 5000 gelir getirici orman' eylem planı çerçevesinde, aşılanan delicelerin orman köylüsüne sertifika ile dağıtılarak köylünün gelir kaynağı olacağı ifade edildi.

Ayrıca bu kapsamda bozuk orman alanlarının da ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

(HSK-Y)



04.05.2017 13:38:45 TSI

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