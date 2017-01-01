Yüksekokula yeni program
Fatih Ak
BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi'ne bağlı Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu yeni bir bölüm kazanıyor.
Yüksekokulda Bitki Koruma Programı açılması teklifinin YÖK tarafından uygun bulunarak onaylandığı belirtildi. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sincik, halen okulda 9 programla eğitim öğretim verildiğini hatırlatarak, Bitki Koruma Programının devreye girmesiyle program sayısının 10'a yükseleceğini kaydetti. Sincik, Bitki Koruma Programına 2018-2019 döneminde öğrenci alınacağını ve programın faaliyetine başlayacağını sözlerine ekledi.
(MŞ)
04.05.2017 13:42:42 TSI
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