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Bingöl'de yaban hayvanları destekleniyor



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de, yaban hayvanlarının desteklenmesi için 905 meyveli fidan ile 120 kilogram buğday ekimi yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce başlatılan ve Bingöl'de uygulanan 'Yaban Hayvanlarının Doğal Ortamlarında Desteklenmesi' eylem planı için çalışma yapıldı. Eylem planı kapsamında çalışmalarını sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü, 905 meyveli tür fidanı ile 120 kilogram buğday tohumunu toprakla buluşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eylem planının devam ettiği, bu ay içerisinde 905 meyveli fidan ile 120 kilogram buğday tohumunu toprakla buluşturduklarını aktarıldı.

(YA-HİV-Y)



04.05.2017 13:42:48 TSI

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