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Altınordu'da Uçurtma Şenliği



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6 Mayıs Cumartesi günü 'Uçurtma Şenliği' düzenlenecek.

Altınordu Belediyesi tarafından Tayfun Gürsoy Parkı'nda saat 14.00'te düzenlenecek olan şenlikte dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek. 6-17 yaş grubu öğrencilerin ve ailelerinin katılacağı şenlikte, en yüksek uçan uçurtma ve en güzel uçurtma dallarında yarışmalar düzenlenecek. Yarışmalarda dereceye girenlere bilgisayar, bisiklet ve tablet hediye edilecek. Şenlikte ayrıca uçurtma, tişört ve şapka dağıtımının yanı sıra çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Atınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapılacak olan şenliğe katılım gösterecek olan herkesin keyifli bir zaman geçireceğini söyledi. Başkan Tekintaş, "Altınordu Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz 'Uçurtma Şenliği' 6-17 yaş grubundaki çocuklarımızın kendi el emekleri ile yaptığı uçurtmalarla yarışacağı, gençlerimizin eğleneceği ve velilerimizin güzel zaman geçireceği bir etkinlik olacak. Bu etkinlik ayrıca baharın güzelliklerini ortaya çıkarmasının yanı sıra yaz aylarının gelişini de hep beraber kutlayacağımız bir şenliğe dönüşecek" dedi.

(MAK-SLH-Y)



04.05.2017 13:44:54 TSI

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