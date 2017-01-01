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Bekirhan'ın 30 yıllık elektrik şebekesi yenilendi



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Özellikle de kırsaldaki müşterilerine daha sağlıklı ve kesintisiz elektrik enerjisi sunma çabası içerisinde bulunan Dicle Elektrik Dağıtım'ın hayata geçirdiği 'Örnek Köy Projesi'ne Bekirhan beldesi de dahil oldu. Daha önce bazı kesimlerin engellemeleri yüzünden geciken proje kapsamında 2,3 milyon liralık harcama ile beldenin 30 yıllık elektrik şebekesi yenilendi.

Kırsalda kullanılan elektriği kayıt altına alırken, enerji şebekesini sil baştan yenilemeyi esas alan 'Örnek Köy Projesi'ne katılan yerleşim birimlerinin sayısı hızla artıyor. Enerji Bakanlığı ve EPDK'nın müşteri memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde bu projeyi uygulamaya koyan Dicle Elektrik Dağıtım, bu güne kadar 156 yerleşim biriminde projeyi tamamladı. Aralarında köy ve beldelerin yer aldığı 6 ildeki bu uygulamalar sırasında o yerin enerji şebekesi tamamen yenilendi. Trafolar elden geçirilirken, eski demir elektrik direkleri beton olanlarla değiştirildi, iletkenler yenilendi ve yerleşim birimindeki cadde, sokak ve meydanlar aydınlatılırken, yapıların içerisindeki sayaçlar kayıt dışı kullanımı önlemek için direk üzerindeki panolara alındı. Projenin uygulandığı yerleşim birimlerinde kayıt dışı kullanım ile birlikte elektrik kesintileri de sona erdi.



"30 yıllık şebeke yenilendi"

Dicle Elektrik Dağıtım son olarak, daha önce bazı kesimlerin engellemeleri nedeniyle geciken Bekirhan beldesindeki çalışmalarını da tamamladı. 2 bin 800 nüfuslu beldenin30 yıllık elektrik şebekesi 2.3 milyon liralık bir yatırım ile tamamen yenilendi. Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, "Beldeye enerji sağlayan 14 trafo bölgesindeki 20 kilometrelik nakil hatlarının tümü değiştirildi. İletkenler yenilendi. Beldedeki eski demir direkler sökülerek, yerlerine 487 beton direk dikildi. Daha aydınlık bir Bekirhan için de bu direklere 490 armatür takıldı" dedi.

Tek amaçlarının hizmet etmek olduğuna vurgu yapan Açar, enerji şirketinin hedeflerinin anlatılarak, proje nedeniyle tereddütlü olan müşterilerini ikna ettiklerini kaydetti. Açar, "İhtilafların aşılması noktasında sağduyularını koruyan ve bize samimi bir yaklaşım gösteren Belediye Başkanı Zeki Demir, mahalle muhtarları ve belde halkına teşekkür ederim" diye konuştu.

(MŞY-MP-Y)



04.05.2017 13:45:30 TSI

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