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Efeler hafta sonu eğlenceye doyacak

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:37
Efeler hafta sonu eğlenceye doyacak
Efeler hafta sonu eğlenceye doyacak

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından bu hafta sonu düzenlenecek olan şenliklerle ilçe halkı eğlenceye doyacak.

Efeler Belediyesinin etkinlikleri ilk olarak 6 Mayıs Cumartesi günü saat: 11.00'da Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezindeki 'Çocuk ve Bahar Şenliği' ile başlayacak. Ücretsiz olarak sunulacak aktiviteler kapsamında, halk oyunları gösterileri, yüz boyama, nostalji çocuk yarışmaları, gün boyu şişme çocuk grubu ve daha birçok aktivite çocukları bekliyor olacak.
Cumartesi günü öğleden sonra saat 14.00'da Aydın Arkeoloji Müzesi yanındaki AVM arkasında Hıdrellez Şenliği ve Konserleri ile devam edecek olan etkinliklerde İzmirli Ömer ve Popstar Erkan sahne alarak en güzel şarkılarını ilçe halkı için seslendirirken, roman halk dansları vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşatacak.
Günün son etkinliği ise Umurlu Aşağı Kayacık Mahallesindeki Boğa Güreşi Şenlikleri olacak. Saat 20.00'de Aşağı Kayacık Mahallesinde başlayacak olan şenlikte Şevki Ünlü ve Tireli Ahmet sahne alacak. Vatandaşlara unutulmaz bir akşam geçirtecek olan sanatçılar günün kapanışını yapacaklar. 7 Mayıs 2017 Pazar günü boğa güreşleri ile son bulacak etkinlikte, çeşitli kategorilerde dereceye giren boğa sahipleri ödüllendirilecek.
Kültürel faaliyetlere verdiği önem ile vatandaşın dikkatini çeken Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hem Efeler ilçemizin yol, cenaze, park ve bahçe ve ilaçlama gibi hizmetleri ile ilgilenirken, hem de kültürel ve sosyal faaliyetlerle ilçe halkımızın kaliteli zaman geçirmesi için uğraşıyoruz. Yaz aylarının başlaması ile birlikte kültürel faaliyetlerimize ağırlık verdik. Hafta sonu gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize başta çocuklarımız olmak üzere tüm halkımızı davet ediyorum. Etkinliklerimiz vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile anlam kazanıp daha da güzelleşiyor" dedi.
(MU-MB-Y)

04.05.2017 13:46:21 TSI
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