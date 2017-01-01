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Çanakkale İŞKUR'dan görme engellilere girişimcilik kursu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:38
Çanakkale İŞKUR'dan görme engellilere girişimcilik kursu
Çanakkale İŞKUR'dan görme engellilere girişimcilik kursu

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şubesi işbirliği ile görme engellilere girişimcilik kursu düzenlendi.
Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına destek olmak amacıyla, 25 kursiyerin katıldığı Uygulamalı Girişimcilik Kursu, Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu ile Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şubesi işbirliği ile düzenlendi. 2- 5 Mayıs tarihleri arasında toplam 32 saat sürecek kursta; üretim, yönetim, pazarlama ve finansal plan konuları ile iş planı hazırlama eğitimleri veriliyor. KOSGEB'in sunduğu destekler hakkında da bilgiler alan girişimci adayları kurs sonunda Girişimcilik Sertifikası alacaklar. Ayrıca Türkiye İş Kurumu'nun kendi işini kurmak isteyen Engellilere yönelik sunduğu destekten de faydalanabilecekler.
(UYC)

04.05.2017 13:46:47 TSI
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