ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kağızman'da 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:38
Kağızman'da 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Kağızman İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kağızman'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, iki el yapımı patlayıcı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alan güvenlik güçleri, Kağızman Cumhuriyet Savcısı'nın talimatlarıyla ele geçirilen patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri kontrollü olarak imha etti.
(IÇ-AT-Y)

04.05.2017 13:47:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
KKDGC Başkanı Daşdelen'in Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
YEREL

KKDGC BAŞKANI DAŞDELEN'İN DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ MESAJI
Sarıkamış'ta &quot;Şehitler Diyarını Temiz Tutalım&quot; temizlik kampanyası
YEREL

SARIKAMIŞ'TA "ŞEHİTLER DİYARINI TEMİZ TUTALIM" TEMİZLİK KAMPANYASI
Vatandaşlara Akbaba atış ve tatbikat bölgesi uyarısı
YEREL

VATANDAŞLARA AKBABA ATIŞ VE TATBİKAT BÖLGESİ UYARISI
Başkan Karaçanta'nın Türkçülük Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN KARAÇANTA'NIN TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJI
Kars'taki darbeci askerler hakim karşısında
YEREL

KARS'TAKİ DARBECİ ASKERLER HAKİM KARŞISINDA

Sarıkamış'ta &quot;Şehitler Diyarını Temiz Tutalım&quot; kampanyası
YEREL

SARIKAMIŞ'TA "ŞEHİTLER DİYARINI TEMİZ TUTALIM" KAMPANYASI
Kars Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarına başladı
YEREL

KARS BELEDİYESİ YOL VE KALDIRIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

SARIKAMIŞ'TA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Digor'da hayvan hırsızlığı
YEREL

DİGOR'DA HAYVAN HIRSIZLIĞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Ünlü oyuncu makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!