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Kağızman'da 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ın Kağızman İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kağızman'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, iki el yapımı patlayıcı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alan güvenlik güçleri, Kağızman Cumhuriyet Savcısı'nın talimatlarıyla ele geçirilen patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri kontrollü olarak imha etti.

(IÇ-AT-Y)



04.05.2017 13:47:06 TSI

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