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Rektör Bilgiç: "OMÜ'yü tam bir engelsiz üniversite haline getireceğiz"

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:41
Rektör Bilgiç: "OMÜ'yü tam bir engelsiz üniversite haline getireceğiz"
Rektör Bilgiç: "OMÜ'yü tam bir engelsiz üniversite haline getireceğiz"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ'yü tam bir engelsiz üniversite haline getireceklerini söyledi.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç "Engelsiz OMÜ Günleri" kapsamında üniversitede öğrenim gören engelli öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi. Öğrenci Yaşam Merkezi'ndeki kahvaltıya; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Kuran, fakülte dekanları, OMÜ Engelli Birimi personeli ve gönüllü öğrencileri katıldı.

"Aidiyet kültürü gelişiyor"
Engelli öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyet ve mutluluğu dile getiren Rektör Bilgiç, gerek öğrencilerle gerekse de akademik ve idari personelle olan buluşmaların OMÜ'nün aidiyet kültürünün gelişimine hizmet edeceğini vurguladı. Rektör Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu organizasyonu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız gerçekleştirdi. Göreve geldiğimizden bu yana bu buluşmaları ve teması mümkün mertebe gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Zaten biliyorsunuz her Salı günü kapımız herkese açık, bizlerle irtibata geçebilirler. Hatta görme engelli bir öğrencimiz 'Hocam sizi daha sık görmeye başladım' dedi. Tabii bu esprinin arkasında yatan bir gerçeklik var. O da bütün mensuplarımızın bize ulaşma kolaylığı."

"Engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"
Üniversiteyi zihindeki engelleri kaldırarak daha yaşanabilir, insana yakışır bir konuma getirmek istediklerine dikkat çeken Rektör Bilgiç, "Engelli arkadaşlarımızın özellikle erişebilirlik noktasındaki bütün engellerini kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ama takdir edersiniz bütün bunları bir anda, çok kısa zaman içerisinde gerçekleştirmemiz mümkün görünmüyor. Ama bütün her şeye rağmen zamanı da verimli kullanarak OMÜ'yü tam bir engelsiz üniversite hâline getireceğiz. Engelli kardeşlerimizin eğitim ve yaşam kalitesini arttırmak için projeler üretmeye gayret ediyoruz. Buraya gelen öğrencilerimizin hiçbir engelle karşılaşmaksızın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri günleri birlikte göreceğiz inşallah" diye konuştu.

"OMÜ performansıyla daha çok engelli öğrenciyi kendine çekiyor"
Rektör Bilgiç'in ardından engelli öğrenciler adına söz alan yüksek lisans öğrencisi ve OMÜ Engelli Öğrenci Birimi personeli Ahmet Tayfur Arslan ise OMÜ'nün engelli öğrenciler için ürettiği projelerle ulusal bazda Türkiye'nin köklü üniversiteleri arasına girdiğini ve OMÜ'nün bu çalışmaları ve performansıyla her geçen gün daha çok engelli öğrenciyi kendisine çektiğini söyledi.
Ahmet Tayfur Arslan, kahvaltıda OMÜ'de eğitim gören ve diğer üniversitelerden gelecek misafir bedensel engelli öğrenciler için özel tertibatlı araca ihtiyaçları olduğunu belirterek, bu yöndeki taleplerini Rektör Bilgiç'e iletti. Arslan, engelli öğrenciler adına kampüste ihtiyaç duyulan fiziki ve sosyal iyileştirmelerle ilgili öneri ve dileklerini de paylaştı.
Engelli öğrenciler buluşmasında Samsun Engelliler Federasyonundan işaret dili tercümanı Murat Tekin de hazır bulundu.
(SAM-SLH-Y)

04.05.2017 13:50:28 TSI
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