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Hafızlık yarışmasında Bozduman birinci oldu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:42
Hafızlık yarışmasında Bozduman birinci oldu
Hafızlık yarışmasında Bozduman birinci oldu

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum İl Müftülüğü tarafından din görevlileri arasında düzenlenen Hafızlık yarışmasında Ubeydullah Bozduman il birincisi oldu.
Ulu Cami'de gerçekleştirilen il finaline merkez ve ilçelerden 4 din görevlisi katıldı. Çorum İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın'ın başkanlığında oluşan oluşan jüride hafızlara hıfzı kontrol, tecvit, fesahat, eda ve seda kateforilerinde puan verildi. Kuran ziyafetine de dönüşen programa cami cemaatinin de ilgisi yoğun oldu.
Yarışma sonunda Güney Köyü Camii İmam Hatibi Ubeydullah Bozduman birinci olurken, Osmancık Merkez Erkek Kur'an Kursu Öğreticisi Murat Odabaş ikinci, Kargı Göletdere Köyü Camii İmam Hatibi Fevzi Akman üçüncü oldu.
Güney Köyü Camii İmam Hatibi Ubeydullah Bozduman'ın 11 Haziran 2017 tarihinde Amasya'da yapılacak olan bölge yarışmasında Çorum'u temsil edeceğini kaydeden İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın, yarışmanın kaybedenin olmadığını belirterek yarışmaya katılan tüm hafızları tebrik etti.
(MMY-BÖ)

04.05.2017 13:51:54 TSI
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