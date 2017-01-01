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Elazığ'da CERES projesi çalıştayı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:43
Elazığ'da CERES projesi çalıştayı
Elazığ'da CERES projesi çalıştayı

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, 'İklim Değişikliği ve Alabalık Yetiştiriciliği, İklim Değişikliği ve Avrupa Sucul Kaynakları' (CERES) projesi çalıştayı düzenlendi.
İklim değişikliği bağlamında sektörel düzeyde farkındalık geliştirmek amacıyla Mersin Üniversitesi ve Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından CERES projesi çalıştayı organize edildi. Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü konferans salonunda düzenlenen çalıştay da Prof. Dr. Bülent Şen'in oturum başkanlığında Doç. Dr. Tahir Alp, Prof. Dr. Naim Sağlam, Prof. Dr. Kenan Peker, Prof. Dr. Ferit Rad bilgilendirme yaptı.
Küresel ısınmanın yaşamı tehdit eden bir unsur olduğunu belirten Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay ise" İklim değişikliği günümüzde yaşamı tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir. İklim değişikliği sadece karasal bölgeleri su ürünlerini etkilemektedir. Dolayısıyla buda tesislerimizi etkilemektedir. Unutmayalım ki ürettiğimiz hiçbir balık, hiçbir canlı ilgisizlikten değil bilgisizlikten ölür. Bu çalıştay ile iklim değişikliğinin su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve uyumu için gerekli çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçladık" dedi.
(YÖ-HİV-Y)

04.05.2017 13:52:06 TSI
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