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6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali başladı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Forum Mersin Alış Veriş Merkezi tarafından Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz'ın anısına düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali, film gösterimleri ve atölye çalışmaları ile başladı.

Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz'ı anmak amacıyla Forum Mersin AVM, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Daraba Film Medya Event işbirliğiyle gerçekleştirilen 6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali, yazar Gürsel Korat ve görüntü yönetmeni Zekeriya Kurtuluş'un üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdiği atölye çalışmaları ile başladı. Geleceğin yönetmen adayları ile bir araya gelen Gürsel Korat ve Zekeriya Kurtuluş, başarı yolcuğunu ve deneyimlerini Mersin Üniversitesi öğrencileri ile paylaştı.

Kurmaca, belgesel ve canlandırma/animasyon kategorilerinden toplam 311 filmin katıldığı ve her kategoriden 10'ar filmin finale kaldığı 6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali Gala Gecesi, yarın akşam Atıf Yılmaz Meydanı'nda düzenlenecek.

(HSK-Y)



04.05.2017 13:56:25 TSI

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