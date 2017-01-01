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"Ailecek Camideyiz" etkinliği devam ediyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:48
"Ailecek Camideyiz" etkinliği devam ediyor
"Ailecek Camideyiz" etkinliği devam ediyor
- Aileler önce camiye sonra pikniğe götürüldü

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen "Ailecek Camideyiz" etkinliğinin Nisan ayı programı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında camiye gelen aileler, daha sonra pikniğe götürüldü.
Zafer Mahallesindeki Turgut Özal Caminde gerçekleştirilen Ailecek Camideyiz programına anne-baba ve çocuklar katıldı. Öğle vaktinde camide buluşan katılımcılar, birlikte Öğle Namazını eda ettiler. Daha sonra cami bahçesinde kurulan hatıra fotoğrafı standında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ailelerin hatıra fotoğrafı çekildi. Cami bahçesinde tatlı ikramının yanı sıra kaligrafi sanatı ile katılımcıların isimleri özel kâğıda yazılarak kendilerine hediye edildi.
Cami programının ardından aileler Orduzu Pınarbaşı'nda pikniğe götürüldü. Piknikte gönüllerince eğlenen aileler, oldukça keyifli bir gün geçirdiler.
(BT-SD-Y)

04.05.2017 13:57:04 TSI
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