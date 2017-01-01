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Melikgazi'den uçurtma ve bahar şenliğine davet



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Çocuk Meclisince organize edilen uçurtma yarışı 7 Mayıs 2017 Pazar günü yapılacak olup, tüm uçurtma severleri yarışmaya bekliyoruz. Ayrıca uçurtması olmayan çocuklara verilmek üzere uçurtmalar aldık. Uçurtma şenliğine iştirak eden misafirlere çeşitli ikramlarımız olacaktır" dedi.

7 Mayıs 2017 Günü günü Gesi Mesire Alanı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince 'Gökyüzü Renklenecek ve Şenlenecek' adı altında uçurtma şenliği düzenlendiğini söyledi.

Yarışmalar, ödüllü oyunlar, palyaço ve animasyon gösterisi

Uçurtma Şenliğinde Yarışmalar, Ödüllü Oyunlar, Palyaço gösterisi, hediyeler, animasyon gösterisi gibi etkinliklerin yapılacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Bahar ayı geldi. Çocukların bu bahar havasında hem eğlenecekleri, hem yeteneklerini gösterebilecekleri hem de birbirleriyle kaynaşabilecekleri bir etkinliği gerçekleştireceğiz. Çocuk Meclisince organize edilen uçurtma yarışı 7 Mayıs 2017 Pazar günü yapılacak olup, tüm uçurtma severleri yarışmaya bekliyoruz. Ayrıca uçurtması olmayan çocuklara verilmek üzere uçurtmalar alındı. Uçurtma şenliğine iştirak eden misafirlere ekmek arası köfte ve ayran ikram edilecektir" dedi.

yüz boyama, çuval yarışması, yoğurt yeme yarışması,

çeşitli eğlenceler ve ödüllü yarışmalar

Uçurtma Yarışması ile birlikte yüz boyama, çuval yarışması, yoğurt yeme yarışması, çeşitli eğlenceler, ödüllü yarışmalar düzenleneceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Bahar Şenliği ve Uçurtma Yarışmasının 7 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00 ' de Gesi Mesire alanında yapılacağını kaydetti.

Yarışma da dereceye girenlere özel ödüller

Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Yarışmada her kategoride birinci olanlara sürpriz hediyeler verileceğini sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



04.05.2017 13:57:30 TSI

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