Edirneliler çocuk istismarına duyarsız kalmadı

Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanlığı, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Edirne Çocuk Hakları Derneği iş birliği ile düzenlenen "Çocuk İstismarı ve İhmali" konulu konferansa Edirneliler duyarsız kalmadı.

Edirne Adliyesi'nde görev yapan Psikolog Öznur Şahin, Türkiye'de çocuklara yönelik gerçekleştirilen istismar ile çocuk istismarının önlenmesine yönelik yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Şahin, her 5 çocuktan birinin şiddete veya istismara maruz kaldığını söyledi.

ETSO Konferans Salonu'nda "Çocuk İstismarı ve İhmali" konulu konferans büyük ilgi gördü. Toplum Gönüllüsü Ozan Tarı'nın, Toplum Gönülleri Vakfı'nın faaliyetleri hakkında bilgi vermesiyle başlayan konferansta Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş da "Çocuk Hakları Sözleşmesi, hayata geçirilirse tüm dünyada hayat hem çocuklar için hem de bizler için çok güzel olacak" dedi.

"Öyle bir aç kalsam ki çocuklar; size hiç açlık kalmasa. Öyle bir ölsemki çocuklar size hiç ölüm kalmasa" dizeleriyle konuşmasına başlayan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise "Edirnelilerin, Edirne insanının bu konuya kayıtsız kalmayacağını çok iyi biliyorum. TÜİK verilerine göre 893 bin çocuk işçisi varmış. 893 bin çocuk tarımda, sanayide, sokakta çalışıyor; çalıştırılıyor" diye konuştu.

Edirne Adliyesi'nde görev yapan Psikolog Öznur Şahin de TÜİK Verilerine göre güvenlik birilerine gelen ve getirilen çocuk sayısının 2015 yılında, 2014 yılına göre yüzde 4,4 artarak, 303 bin 213 olduğu söyledi.



Güvenlik birimlerine getirilen çocukların yüzde 49,9'u mağdur

Bu çocukların yüzde 57,4'ünün 15-17 yaş grubunda; yüzde 18,9'unun ise 11 yaş ve altı yaş grupta olduğunu anlatan Şahin, "Güvenlik birimine gelen çocukların yüzde 66,9'u erkek, yüzde 33,1'i ise kız çocuğu oldu. Bu çocukların yüzde 49,9'u mağdur, yüzde 39'u suça sürüklenen, yüzde 5,8'i ise kayıp çocuk. Bunların büyük çoğunluğu çeşitli istismara uğramış çocuklar. Çocuklara yapılan kötü muamele dört gruba ayrılır. Fiziksel istismar, duygusal ve psikolojik istismar, cinsel istismar ve ihmal" dedi.



İstismarcıların yüzde 96'sı erkek ve çocuğu tanıyan biridir

İhmalin çocukların üzerinde birçok etkiye sebep olduğunu anlatan Şahin, "Yalnızlık ve korumasızlık hissi; öğrenme güçlüğü; davranış problemleri, eşya veya madde bağımlığı; yaşıtları ile iletişimde başarısızlık; ölüme kadar varan sağlık problemleri; ilgi görmek için sağlık problemleri yaratma; gelişim geriliği bunlara örnektir. 2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde çocuklara uygulanan cinsel istismar oranı yüzde 9,18'dir. Türkiye, çocuk istismarında dünyada 3. sırada yer almaktadır. Her 5 çocuktan biri istismar ve şiddetin bir türüne maruz kalmakta. Unutmayalım herkes istismarcı olabilir. İstismarcıların yüzde 96'sı erkek ve çocuğun tanıdığı biridir. İstismara uğrayan çocukta iştahsızlık ya da aşırı yeme; baş ağrısı, kusma, ağız çevresinde ve genital organlarda yaralan olabilir. Psikolojik sorunlar yaşar" ifadelerine yer verdi.



Çocuklarınıza inanın, kendi bedenlerini korumayı öğretin

Ailelere çocukların istismara uğradığında neler yapması konusunda da bilgi veren Şahin, "Öncelikle çocuklara inanmalıyız çünkü çocuklar böyle bir konuda pek yalan söylemez. Sakince olayın tamamını dinleyin. Ondan izin almadan asla ona dokunmamalıyız. Size güvenmesini ve ne olursa olsun ondan ayrılmayacağınıza bilmesini sağlamalıyız. En yakın güvenlik birimine gidip, bunu anlatmalıyız. Olay yeni yaşanmışsa, onu temizlemeye, üzeriie değiştirmeye kalkmayınız çünkü delilleri yok edebilirsiniz. Çocuklarımızı korumak için onlara kendilerini nasıl koruyacaklarını anlatın. Kendi bedenlerini tanımasını sağlayın. Yabancılarla konuşmamasını, onlardan bir şey almamasını öğretin. Her zaman yanında olamayacaksınız. Kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretmelisiniz. Çocuklarınıza hayır demeyi öğretin. Çocuklarınıza sizinle her türlü paylaşım yapabileceğini bilmesini sağlayın. Çocuklarını sır saklamanın her zaman iyi olmadığını, büyüklerin her zaman doğru olanı yapmayacağını anlatın" dedi.

04.05.2017 13:57:57 TSI

