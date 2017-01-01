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Genç MÜSİAD Konya Şubesi'nde 'Tecrübe Paylaşımı' programı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Tecrübe Paylaşımı programına MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Mevlüt Aydın konuk oldu.

Şubenin brifing salonunda gerçekleştirilen programda konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Mevlüt Aydın, gençlere iş hayatındaki tecrübelerini anlattı. Sohbet ortamında geçen toplantıda Başkan Yardımcısı Mevlüt Aydın, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Genç MÜSİAD'ın önemli bir birim haline geldiğini kaydeden Aydın, ticari hayatına nasıl başladığını anlattı. Aydın, "Gelecek gençlerin elinde şekillenmektedir. Yeni Türkiye'nin gelecekteki en önemli gurur kaynağı siz olacaksınız. Önünüze gelen bütün fırsatları çok iyi değerlendirin. Yapacağınız her işi çok iyi yapın ama Allah rızasını kazanmak için yapın. Mutlaka yurt dışına açılın, ufkunuzu geliştirin. İhracatınızı artırın. Yeni pazar arayışlarına girmelisiniz. Her zaman yeniliklere ve markalaşmaya önem verin. İki gününüz birbirine denk olmasın. Sürekli ileriyi hedefleyerek değişmelisiniz. Bir yere gelmek istiyorsanız işinize gücünüze ilgisiz davranmayın. Yaptığınız bütün işlerinizin rast gitmesini istiyorsanız, Anne ve Baba duası almayı ihmal etmeyin. Hiçbir anne ve baba çocuğuna kızabilir ama duasını eksik etmez. Yüce kitabımız Kur-an Kerim'i günlük okumaya gayret edin. O size en güzel yol göstericidir. Yolunuzu hiçbir zaman şaşırmayacaksınız. MÜSİAD gerçekten bir okuldur. Geleceğine yatırım yapmak isteyenler MÜSİAD'ı tercih etmektedir. Birlikte üreten, kazanan, şehrini ve ülkesini büyüten anlayışla hizmet eden MÜSİAD Konya'nın kıymetini iyi bilmelisiniz. MÜSİAD'ın size katkısını yaşayarak öğreneceksiniz" ifadelerine yer verdi.

Programın sonunda Şubenin Gençlik Kurulu Başkanı Kadir Başaran, Başkan Yardımcısı Mevlüt Aydın'a günün anısına hediye takdim etti.

(AH-Y)



04.05.2017 13:58:05 TSI

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