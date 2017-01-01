ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Genç MÜSİAD Konya Şubesi'nde 'Tecrübe Paylaşımı' programı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:49
Genç MÜSİAD Konya Şubesi'nde 'Tecrübe Paylaşımı' programı
Genç MÜSİAD Konya Şubesi'nde 'Tecrübe Paylaşımı' programı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Tecrübe Paylaşımı programına MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Mevlüt Aydın konuk oldu.
Şubenin brifing salonunda gerçekleştirilen programda konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Mevlüt Aydın, gençlere iş hayatındaki tecrübelerini anlattı. Sohbet ortamında geçen toplantıda Başkan Yardımcısı Mevlüt Aydın, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Genç MÜSİAD'ın önemli bir birim haline geldiğini kaydeden Aydın, ticari hayatına nasıl başladığını anlattı. Aydın, "Gelecek gençlerin elinde şekillenmektedir. Yeni Türkiye'nin gelecekteki en önemli gurur kaynağı siz olacaksınız. Önünüze gelen bütün fırsatları çok iyi değerlendirin. Yapacağınız her işi çok iyi yapın ama Allah rızasını kazanmak için yapın. Mutlaka yurt dışına açılın, ufkunuzu geliştirin. İhracatınızı artırın. Yeni pazar arayışlarına girmelisiniz. Her zaman yeniliklere ve markalaşmaya önem verin. İki gününüz birbirine denk olmasın. Sürekli ileriyi hedefleyerek değişmelisiniz. Bir yere gelmek istiyorsanız işinize gücünüze ilgisiz davranmayın. Yaptığınız bütün işlerinizin rast gitmesini istiyorsanız, Anne ve Baba duası almayı ihmal etmeyin. Hiçbir anne ve baba çocuğuna kızabilir ama duasını eksik etmez. Yüce kitabımız Kur-an Kerim'i günlük okumaya gayret edin. O size en güzel yol göstericidir. Yolunuzu hiçbir zaman şaşırmayacaksınız. MÜSİAD gerçekten bir okuldur. Geleceğine yatırım yapmak isteyenler MÜSİAD'ı tercih etmektedir. Birlikte üreten, kazanan, şehrini ve ülkesini büyüten anlayışla hizmet eden MÜSİAD Konya'nın kıymetini iyi bilmelisiniz. MÜSİAD'ın size katkısını yaşayarak öğreneceksiniz" ifadelerine yer verdi.
Programın sonunda Şubenin Gençlik Kurulu Başkanı Kadir Başaran, Başkan Yardımcısı Mevlüt Aydın'a günün anısına hediye takdim etti.
(AH-Y)

04.05.2017 13:58:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Yeşil Peynir Üretiminde Kültür Kullanımı ve Hijyen Farkındalığı' projesi toplantısı sona erdi
YEREL

"YEŞİL PEYNİR ÜRETİMİNDE KÜLTÜR KULLANIMI VE HİJYEN FARKINDALIĞI' PROJESİ TOPLANTISI SONA ERDİ
Akşehir'de yazarlardan konferans
YEREL

AKŞEHİR'DE YAZARLARDAN KONFERANS
Kamyonetle çarpışan belediye otobüsü site bahçesine girdi
YEREL

KAMYONETLE ÇARPIŞAN BELEDİYE OTOBÜSÜ SİTE BAHÇESİNE GİRDİ
Meram Belediyesi, esnafa yerinde hizmet veriyor
YEREL

MERAM BELEDİYESİ, ESNAFA YERİNDE HİZMET VERİYOR
Cinayet zanlısını &quot;göz rengi&quot; ele verdi
YEREL

CİNAYET ZANLISINI "GÖZ RENGİ" ELE VERDİ
Beyşehir çiçeklerle süslendi
YEREL

BEYŞEHİR ÇİÇEKLERLE SÜSLENDİ
MMO Konya Şubesi LPG sektörünün yetkileriyle bir araya geldi
YEREL

MMO KONYA ŞUBESİ LPG SEKTÖRÜNÜN YETKİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
&quot;Güzel bir skorla taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz&quot;
YEREL

"GÜZEL BİR SKORLA TARAFTARLARIMIZI SEVİNDİRMEK İSTİYORUZ"
Konya merkezli 23 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ 23 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Pakistan heyeti Selçuk Üniversitesi'nde
YEREL

PAKİSTAN HEYETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDE
Konya'da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

KONYA'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Akşehir Anadolu Lisesinden bilim fuarı
YEREL

AKŞEHİR ANADOLU LİSESİNDEN BİLİM FUARI
Başkan Özgüven: &quot;Ereğli'de atıl bölge kalmayacak&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "EREĞLİ'DE ATIL BÖLGE KALMAYACAK"
Konya'da tarihi eser operasyonu
YEREL

KONYA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU
5. Dilek Sabancı Tiyatro Festivali 'Vanya Dayı' ile başladı
YEREL

5. DİLEK SABANCI TİYATRO FESTİVALİ 'VANYA DAYI' İLE BAŞLADI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI

NEÜ'de yüzlerce fidan toprakla buluştu
YEREL

NEÜ'DE YÜZLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Selçuklu'da Yaz Spor Okulları ilgi görüyor
YEREL

SELÇUKLU'DA YAZ SPOR OKULLARI İLGİ GÖRÜYOR
Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 789. yıl dönümü
YEREL

MEVLANA'NIN KONYA'YA GELİŞİNİN 789. YIL DÖNÜMÜ
İç sularda amatör olta balıkçıları mesai yapmaya başladı
YEREL

İÇ SULARDA AMATÖR OLTA BALIKÇILARI MESAİ YAPMAYA BAŞLADI
Meram'da Dutlu Koruluğu Sosyal Tesisinin temeli atıldı
YEREL

MERAM'DA DUTLU KORULUĞU SOSYAL TESİSİNİN TEMELİ ATILDI
Selçuklu torunları Osmanlı'nın izinde
YEREL

SELÇUKLU TORUNLARI OSMANLI'NIN İZİNDE
Konya'da iş kazası: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ
KTO Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

KTO NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!