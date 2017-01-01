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Çin Heyeti'nden KTO'ya Yatırım ve İşbirliği Ziyareti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang başkanlığındaki heyet Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Oda üyesi firmaların temsilcileri ile Çin'in önemli şirketlerinin CEO'ları arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Türkiye-Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı Zhou Yanquan ve 8 şirket CEO'sunun yer aldığı ziyarete, KTO Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Topsakal ve Mustafa İçer'in yanı sıra, Oda üyesi firma temsilcileri yer aldı.

Kayseri Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Çin heyetinin ziyaretinde dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, "Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkiler 1971 yılında başlamıştır. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği, her iki ülkenin de dışa açılmaya başladığı, ekonomik ve siyasi olarak yükseldiği 1980'lerden itibaren hareketlilik kazanmıştır. 2010 yılında "Stratejik İşbirliği" düzeyine yükseltilen ilişkilerimiz, son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin de katkısıyla hızla gelişmektedir" dedi.

Türkiye ve Çin'in dünyanın değişik yerlerinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde bulunan, gelişmiş ilk 20 ekonomi arasında yer aldığını belirten Hiçyılmaz, "Çin ve Türkiye arasındaki ilişki de bu büyüklüğe bağlı olarak hızlı ve güzel bir şeklide gelişmektedir. Çin ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi de önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu gelişme içerisinde; Türkiye ve Çin arasında imzalanan E-Ticaret Protokolü kapsamında yürütülen Projede Kayseri Pilot Şehir seçilmiştir. Bu protokole bağlı olarak yapılan çalışmalar tamamlanmış ve bugün yapılacak törenle de ülkelerimiz arasındaki e-ticaret anlaşması imzalanacaktır. Bu sayede Kayseri ve bölgesinin ekonomik gelişimi artacaktır. Dış ticaretimizdeki Türkiye aleyhine meydana gelen açığın kapanması bakımından bu anlaşma önemlidir" diye konuştu.

Türkiye ve Çin'in ticaret hacminin 28 milyar dolar civarında bulunduğunu ifade eden Hiçyılmaz, "2016 yılı ithalat rakamı 25 milyar 441 milyon dolar, ihracat rakamı ise 2 milyar 328 milyon dolar olmuştur. Çin ile Kayseri arasında ki ticaret hacmi 2016 yılında yaklaşık 335 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı ithalat rakamı 324 milyon dolar, ihracat rakamı da 10 milyon dolardır. Çin, Türkiye'nin ikinci en büyük ithalat yaptığı ülke, 19. ihracat ülkesi konumundadır. 2014 yılı sonu itibariyle Türkiye ile Çin arasında imzalanan yatırım projelerin tutarı 14 Milyar dolara ulaşmıştır. Bu, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkinin ne kadar önemli olduğunu ve daha fazla gelişmesi gerektiğini bizlere göstermektedir. Ülkelerimiz arasındaki dış ticaret açığının kapanması özellikle Türkiye olarak beklentimizdir. Türkiye'nin ve Kayseri'nin Çin'e bir şeyler satabilir hale gelmesi bizim için önemlidir. İhracatın ithalatı karşılama oranı göz önüne alındığında Çin ile ticari ilişkilerin bu yönde sürdürülebilir olmadığı görülmektedir" ifadelerinde bulundu.

Kayseri'nin "Ticaretin Başkenti" olarak nitelendiğini vurgulayan Hiçyılmaz, "5-6 bin yıl öncesine dayanan tarihi bir geçmişi bulunan Kayseri'nin ticaret geçmişi de, Asurlulardan kalma kil tabletlerde rastlanan ilk senetlerle, ticari anlaşmalarla kanıtlanmıştır. 1 milyon 400 bine yaklaşan nüfusu ile Kayseri dinamik bir yapıya sahiptir. Kayseri'de 3 organize sanayi bölgesi, serbest bölge, 8 küçük sanayi sitesi faaliyet göstermektedir. Kayseri özellikle, mobilya, elektrikli ev aletleri, tekstil sektörlerinin başı çektiği oldukça geniş yelpazede üretim kapasitesine sahip bir şehirdir. Dünya üzerinde 200'e yakın ülkeyle ticaret ilişki bulunan Kayseri'nin dış ticaret hacmi 3-3,5 milyar dolar civarında bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Çin'in önemli şirketlerinin CEO'larının Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etmesinin önemli olduğuna değinen Başkan Hiçyılmaz, "Kayseri'nin dolayısıyla Türkiye'nin dış ticaretinin gelişmesi bakımında Çinli şirketlerin şehrimizde yatırım olanaklarını öğrenmelerini, yapılacak görüşmeler sonrasında sağlanacak anlaşmaların varlığını önemsemekteyiz. Çinli şirketlerin, Kayseri'deki potansiyeli görerek mobilya, elektrikli ev aletleri ve madencilik sektörlerinde yatırım yapabileceklerini düşünüyorum. Bu yatırımların sadece sermaye akışı ile sınırlı kalmaması, üretime yönelik know-how aktarımının da yapılabilmesi önem arz etmektedir. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına olan yakınlığı ile Türkiye ve şehrimiz, teknolojiye dayalı üretimin yapılabileceği alt yapıya da sahiptir. Bunun yanı sıra, Çinli turistlerin tercih ettiği Kapadokya bölgesinin hemen yanı başında kış turizmi için ideal bir merkez olan Erciyes Dağı'na sahip şehrimizde, turizm yatırımlarının da yapılabileceğini belirtmek istiyorum. 100 km'yi aşan kayak pistlerinin olduğu, konaklama ve eğlence sektörlerine ilişkin yatırımların yer aldığı Erciyes'te, hali hazırdaki yatırımlara ek olarak Çinli şirketler de turizm yatırımı da yapabilirler" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ise yaptığı konuşmasında Çin ile Türkiye arasındaki dış ticaret açığının farkında olduklarını ve bu açığın giderilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çin Büyükelçisi Yu Hongyang, imzalanacak olan e-ticaret anlaşmasının ticaret anlamında daha ileri noktalara gidilmesini temin edeceğini belirtti.

Ziyaretin son bölümünde Çin şirketlerinin CEO'ları ile Kayseri Ticaret Odası üyesi firmaların temsilcileri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Ziyaret, Başkan Hiçyılmaz ve Büyükelçi Yu Hongyang'nun karşılıklı hediye takdiminin ardından fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.

(AÖ-Y)



04.05.2017 13:58:53 TSI

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