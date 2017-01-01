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Buharkent yağmur ve doluya teslim oldu



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AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde etkili olan sağnak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, tarım arazilerinin de dolu nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi.

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağnak yağış daha sonra doluyla karışık yağmur şeklinde devam etti. Yağış sonrası çevre beyaza bürünürken, bir süre sonra cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

(İK)



04.05.2017 13:59:42 TSI

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