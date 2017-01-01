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SASKİ'den 7 gün 24 saat hizmet

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:52
SASKİ'den 7 gün 24 saat hizmet
SASKİ'den 7 gün 24 saat hizmet

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), tarafından dev projelerle bir yandan şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı inşa edilirken bir yandan da 7 gün 24 saat lokal problemlere anında ve hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.
SASKİ şehrin 16 ilçesinde tüm mahallelerinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Dev projelerle şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı inşa ediliyor. Yeni altyapı projelerinin yanı sıra haftanın her günü ve günün her saati SASKİ ekipleri tarafından lokal problemlere de anında ve hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. SASKİ'den yapılan açıklamalarda, vatandaşların su ve kanalizasyon ile ilgili lokal sorunlarını Sakarya'nın tüm ilçelerinden 185'i arayıp 7 gün 24 saat bildirebileceği ifade edildi.
SASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "SASKİ olarak vatandaşlara kesintisiz hizmet sunuyoruz. 7 gün 24 saat ulaşılabilen Alo 185 Çağrı Merkezi ile vatandaşlarımız su ve kanalizasyona dair taleplerini, lokal problemleri, vidanjör ve kanal açımı gibi tüm işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen bildirimlere günün her saati anında ve hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Şehir genelinde her geçen gün sayısı artan 20 adet kanal aracı ve 28 adet vidanjör ile vatandaşlarımıza hizmet veriliyor. SASKİ olarak hiçbir vatandaşımızın altyapı ile ilgili sorun yaşamaması adına büyük gayret sarf ediyoruz. Haftanın her günü ve her saati altyapı konusunda vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Sözümüzün arkasındayız; SASKİ'nin olduğu yerde sorun yok" ifadelerine yer verildi.
(BCT-İÇ)

04.05.2017 14:00:42 TSI
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