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Adıyaman'da öğrenciler mehteran takımı kurdu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:52
Adıyaman'da öğrenciler mehteran takımı kurdu
Adıyaman'da öğrenciler mehteran takımı kurdu

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - İller Bankası Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencileri tarafından mehteran takımı kurdu.
Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 3 aylık bir eğitimin ardından kıyafetlerini giyerek ilk performanslarını sergiledi. Öğrenciler tarafından kurulan mehteran takımına Şehadet Mehter Takımı adı verildi. Kurulan mehteran takımının Adıyaman'a hayırlı olmasını dileyen İller Bankası Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gaffari İzci, "Adıyaman'da mehteran yok, hiçbir kurum veya özel şirkette yok. Bundan dolayı arkadaşlarımızla bu mehteranı 15 Temmuz Şehadetinin ruhu ile birleştirelim ve bunu mehter ile seslendirelim. Böylece bunu kamuoyuna, Osmanlının kuruluşu olan mehteri ile bunu bütün topluma kazandıralım. Bu düşünce ile yola çıktık, 3 ay önce ve 3 aydır gençlerimiz çalışıyorlar. Bugünde ilk sunumlarını yaptılar. Böylece Adıyaman'ın artık bir mehter takımı var. Adıyaman'ın ilk mehter takımı olmamızdan dolayı gurur duyuyoruz" dedi. Yapılan konuşmaların ve mehteran takımının yaptığı gösterilerin ardından okulda düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
Düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, STK temsilcileri, dernek başkanları, kurum ve kuruluş müdürleri, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Aydın, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(CK-SD-Y)

04.05.2017 14:00:57 TSI
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