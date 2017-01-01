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Büyükşehir asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:54
Büyükşehir asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Büyükşehir asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor
- 18 kilometrelik grup yolu asfaltlandı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Kent merkezi başta olmak üzere Malatya'nın birçok noktasında yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçe sınırları içinde bulunan 5 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolunu asfaltladı.
Grup yolunda altyapı çalışmalarını geçtiğimiz yıl tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 18 kilometre uzunluğundaki yolu sathi kaplama asfalt ile kapladı. Kırkpınar, Tohma, 306 konutlar, Duranlar ve Ilıcak Mahallelerinin ulaşımını sağlayan yol, uzun bir aradan sonra asfaltlanarak ulaşıma açıldı.
2.5 km yol açıldı
Bölgede geçtiğimiz yıllarda da çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Kırkpınar Mahallesini, Tohma Mahallesine bağlayan 8 metre genişliğinde 2.5 kilometre uzunluğunda bir yol açmıştı. Tohma Mahallesinde çevre düzenleme ve asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, son olarak bölgenin ulaşımını sağlayan en önemli grup yolunu asfaltladı.
Muazzam bir tablo ortaya çıktı
Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge halkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür etti.
(BT-SD-

04.05.2017 14:02:58 TSI
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