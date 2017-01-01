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5. Liseler arası tiyatro şenliği başladı



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ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından organize dilen " Alanya Belediyesi 5. Liseler Arası Tiyatro Şenliği" başladı.

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'nün bu yıl 5.sini düzenlediği Liseler Arası Tiyatro Şenliği, 2 Mayıs'ta CEV Hamdullah Emin Paşa Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği "Ferhad ile Şirin" adlı oyunla başladı.

Tiyatro severlerin büyük ilgi gösterdiği Şenliğinin açılış oyunu "Ferhad ile Şirin" izleyicilerin beğenisini topladı. Yaklaşık 400 kişin izlediği oyun, ayakta alkışlandı.

23 Mayıs saat 20.00'da Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Teşekkür ve Ödül Töreni ile sona erecek, 5. Liselerarası Tiyatro Şenliği'ne bu yıl 6 farklı okul katıldı.

Alanya Belediye Tiyatrosu'ndan 4 oyuncunun görev aldığı Şenliğin Jüri Başkanlığını Nejat Koper, Koordinatörlüğünü Mustafa Erman Doğan, Oyuncu Yönetmenliğini Yasin Kınay ve Seyirci Jürisi görevini ise Çiğdem İyiaksu yürütüyor.

2 Mayıs saat 20.00'da Kültür Merkezi'nde CEV Hamdullah Emin Paşa Anadolu Lisesi ile açılışını gerçekleştiren Tiyatro Şenliğine katılan diğer okullar ve oyunları ise şöyle sıralandı:

4 Mayıs Perşembe saat 20.00, Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi " Ağaçlar Ayakta Ölür"

11 Mayıs Perşembe saat 20.00, TED Alanya Koleji " Hastalık Hastası"

13 Mayıs Cumartesi saat 200, Özel Bahçeşehir Koleji Alanya Anadolu v e Fen Lisesi "Kanlı Düğün"

19 Mayıs Cuma saat 20.00, Doğa Koleji " İçlerinden Hangisi"

20 Mayıs Cumartesi saat 20.00, Şehir Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi " Ağzı Çiçekli Adam"

(SÇ-SÇ-Y)



04.05.2017 14:03:36 TSI

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