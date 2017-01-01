ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dünya devleri Manisa'da

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:55
Dünya devleri Manisa'da
Dünya devleri Manisa'da

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Öğrenci Temsilciliği tarafından 6.'sı düzenlenen "Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor" etkinliğinin ilk gününde, dünyaca ünlü markalar öğrencilere başarıya giden yolları anlattı.
MAGİAD Öğrenci Temsilciliği'nin 'Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor' etkinliğinde Türkiye'nin önde gelen ve dünya çapında isim yapmış firmalarının yönetim kurulu başkanları ve üst düzey yöneticileri gençler ile buluştu. MAGİAD düzenlediği büyük firmaların üst düzey temsilcilerinin konuşma yaptığı Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor semineri başladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Zirveye MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter ve çok sayıda öğrenci katıldı. Seminerin açılışında konuşan MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, üniversite-şehir kaynaşması adına önemli bir etkinlik yaptıklarını belirtti. Manisa CBÜ bünyesinde sivil toplum kuruluşu olarak gerçekleştirdiği etkinliğin büyüklük anlamında bir ilk olduğunu dile getiren Başkan Geriter, öğrencilerin gösterdiği ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek "Bugün bakıldığında dünya nüfusunun yüzde 46'sı internet kullanıcısı konumundadır. Bu oran her geçen gün artmaya devam etmektedir. İş dünyamız açısından bakıldığında karşımıza e-ticaret adını verdiğimiz muazzam bir satış pazarı çıkmaktadır. Dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay yüzde 8.5'lara ulaşmış vaziyette. Ülkemizde de e-ticaret büyümesini sürdürüyor. e-ticaret sektörümüzün sahip olduğu güçlü potansiyeli göz önünde bulundurduğumuzda, halen önümüzde önemli bir gelişim alanı mevcut, gidecek daha çok yolumuz var diyebiliriz. Bu gelişim alanındaki fırsatları doğru şekilde değerlendirdiğimiz takdirde e-ticaret sektörümüzün ekonomide hak ettiği payı alacağına inanıyoruz" dedi.
Geriter'in konuşmasının ardından seminerde gününde Doğanlar Yatırım Holding Başkanı ve Doğtaş markasının kurucularından Davut Doğan, Aynes Süt Ceo'su Eyüp Günönü, Ünlü Tiyatro Oyuncusu Kubilay Penbeklioğlu, A Spor yorumcusu Olcay Çakır, Demirdöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, IBM IT Uzmanı - İcra Kurulu Üyesi Ozan Canlıgil, Hepsiburada.com Satış Pazarlama Müdürü Ziya Kızıltan, Bayanlar Fitness Şampiyonu Merve Akkaya ve Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonu Ertuğ Evrekli öğrencilere iş, spor ve müzik dünyasında kendilerini başarıya götürecek altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Program sonunda ise düzenlenen çekilişlerde öğrencilere sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verildi.
(AY-Y)

04.05.2017 14:04:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Salihli yerli tohum şenliğine hazırlanıyor
YEREL

SALİHLİ YERLİ TOHUM ŞENLİĞİNE HAZIRLANIYOR
Başkan Çelik'ten öğrencilere yerel yönetim dersi
YEREL

BAŞKAN ÇELİK'TEN ÖĞRENCİLERE YEREL YÖNETİM DERSİ
Manisa'da diyabet okulu
YEREL

MANİSA'DA DİYABET OKULU
Vali Güvençer konuklarını ağırladı
YEREL

VALİ GÜVENÇER KONUKLARINI AĞIRLADI
Manisa Çocuk Tiyatroları Festivali başlıyor
YEREL

MANİSA ÇOCUK TİYATROLARI FESTİVALİ BAŞLIYOR
Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Seramiksan, Meryem Boz'la yeniden anlaştı
YEREL

SERAMİKSAN, MERYEM BOZ'LA YENİDEN ANLAŞTI
Turgutlu'da Türkçülük Günü kutlandı
YEREL

TURGUTLU'DA TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ KUTLANDI
Yunusemre'ye 48 kilometrelik altyapı
YEREL

YUNUSEMRE'YE 48 KİLOMETRELİK ALTYAPI
Manisa Büyükşehir'den evi yanan iki aileye yardım eli
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN EVİ YANAN İKİ AİLEYE YARDIM ELİ
Merkez Efendi Hastanesinde bir ilk
YEREL

MERKEZ EFENDİ HASTANESİNDE BİR İLK
Arıtılmış sular doğaya sağlıklı bir şekilde karışacak
YEREL

ARITILMIŞ SULAR DOĞAYA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE KARIŞACAK
Şehir Meclisi şehitleri unutmadı
YEREL

ŞEHİR MECLİSİ ŞEHİTLERİ UNUTMADI
Bahar konseri izleyenleri mest etti
YEREL

BAHAR KONSERİ İZLEYENLERİ MEST ETTİ
Atıl garaj binası çok amaçlı salon olacak
YEREL

ATIL GARAJ BİNASI ÇOK AMAÇLI SALON OLACAK
Yarhasanlar Meydanı yenileniyor
YEREL

YARHASANLAR MEYDANI YENİLENİYOR
Şehzadeler'in Mesir'e desteği sürecek
YEREL

ŞEHZADELER'İN MESİR'E DESTEĞİ SÜRECEK
Kur'an-ı Kerim hizmet içi eğitim kursu tamamlandı
YEREL

KUR'AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU TAMAMLANDI
Başmüşavir Saral Kula'da incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞMÜŞAVİR SARAL KULA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Yunusemre Meclisinde ülke gündemi değerlendirildi
YEREL

YUNUSEMRE MECLİSİNDE ÜLKE GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİLDİ
Kaderine terkedilen tarihi çeşme restorasyon bekliyor
YEREL

KADERİNE TERKEDİLEN TARİHİ ÇEŞME RESTORASYON BEKLİYOR
Soğuksu Mahallesine sıcak asfalt
YEREL

SOĞUKSU MAHALLESİNE SICAK ASFALT
Manisalılar Çanakkale'ye gidiyor
YEREL

MANİSALILAR ÇANAKKALE'YE GİDİYOR
Şişmanlar'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
YEREL

ŞİŞMANLAR'IN HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Ünlü oyuncu makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!