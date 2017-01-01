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Dünya devleri Manisa'da



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MANİSA (İHA) - Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Öğrenci Temsilciliği tarafından 6.'sı düzenlenen "Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor" etkinliğinin ilk gününde, dünyaca ünlü markalar öğrencilere başarıya giden yolları anlattı.

MAGİAD Öğrenci Temsilciliği'nin 'Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor' etkinliğinde Türkiye'nin önde gelen ve dünya çapında isim yapmış firmalarının yönetim kurulu başkanları ve üst düzey yöneticileri gençler ile buluştu. MAGİAD düzenlediği büyük firmaların üst düzey temsilcilerinin konuşma yaptığı Dünya Devleri Manisa'da Buluşuyor semineri başladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Zirveye MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter ve çok sayıda öğrenci katıldı. Seminerin açılışında konuşan MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, üniversite-şehir kaynaşması adına önemli bir etkinlik yaptıklarını belirtti. Manisa CBÜ bünyesinde sivil toplum kuruluşu olarak gerçekleştirdiği etkinliğin büyüklük anlamında bir ilk olduğunu dile getiren Başkan Geriter, öğrencilerin gösterdiği ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek "Bugün bakıldığında dünya nüfusunun yüzde 46'sı internet kullanıcısı konumundadır. Bu oran her geçen gün artmaya devam etmektedir. İş dünyamız açısından bakıldığında karşımıza e-ticaret adını verdiğimiz muazzam bir satış pazarı çıkmaktadır. Dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay yüzde 8.5'lara ulaşmış vaziyette. Ülkemizde de e-ticaret büyümesini sürdürüyor. e-ticaret sektörümüzün sahip olduğu güçlü potansiyeli göz önünde bulundurduğumuzda, halen önümüzde önemli bir gelişim alanı mevcut, gidecek daha çok yolumuz var diyebiliriz. Bu gelişim alanındaki fırsatları doğru şekilde değerlendirdiğimiz takdirde e-ticaret sektörümüzün ekonomide hak ettiği payı alacağına inanıyoruz" dedi.

Geriter'in konuşmasının ardından seminerde gününde Doğanlar Yatırım Holding Başkanı ve Doğtaş markasının kurucularından Davut Doğan, Aynes Süt Ceo'su Eyüp Günönü, Ünlü Tiyatro Oyuncusu Kubilay Penbeklioğlu, A Spor yorumcusu Olcay Çakır, Demirdöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, IBM IT Uzmanı - İcra Kurulu Üyesi Ozan Canlıgil, Hepsiburada.com Satış Pazarlama Müdürü Ziya Kızıltan, Bayanlar Fitness Şampiyonu Merve Akkaya ve Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonu Ertuğ Evrekli öğrencilere iş, spor ve müzik dünyasında kendilerini başarıya götürecek altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Program sonunda ise düzenlenen çekilişlerde öğrencilere sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verildi.

(AY-Y)



04.05.2017 14:04:25 TSI

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