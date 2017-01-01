YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üniversite öğrencileri terör örgütleri hakkında bilgilendirildi

Üniversite öğrencileri terör örgütleri hakkında bilgilendirildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine terör örgütleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Güzel Günlere" isimli proje yürütülüyor. Daha önceden muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu personellerine yönelik terör örgütleriyle ilgi bilgilendirme yapan polis ekipleri bu kez Adıyaman Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Terör örgütleri ile mücadelede halk desteğinin önemine vurgu yapılan bilgilendirme toplantısına Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, emniyet şube müdürleri, polis memurları ve çok sayıda üniversite öğrencileri katıldı.

(CK-SD-Y)



04.05.2017 14:04:33 TSI

NNNN

