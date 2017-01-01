Üniversite öğrencileri terör örgütleri hakkında bilgilendirildi
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine terör örgütleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Güzel Günlere" isimli proje yürütülüyor. Daha önceden muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu personellerine yönelik terör örgütleriyle ilgi bilgilendirme yapan polis ekipleri bu kez Adıyaman Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Terör örgütleri ile mücadelede halk desteğinin önemine vurgu yapılan bilgilendirme toplantısına Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, emniyet şube müdürleri, polis memurları ve çok sayıda üniversite öğrencileri katıldı.
(CK-SD-Y)
04.05.2017 14:04:33 TSI
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