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Minik tenisçiler turnuva şampiyonu oldu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Malatya'da yapılan 12 yaş Hafta Sonu 2-4 Tenis Turnuvasında Adıyamanlı 3 sporcu turnuva birincisi oldu.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Malatya'da yapılan 12 yaş Hafta Sonu 2*4 Tenis Turnuvasına 10 Sporcu ve 2 Antrenör ile katılım sağlandığını söyledi. Adıyamanlı tenisçilerin elde ettiği başarı ve birincilik nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade eden Müdür Keleş, "Minik tenisçilerimizden Ecem Yaren Kılınç, Abdullah Efekan Alan ve Emir Muaz Karanfil turnuvada birinci oldu. Yine aynı müsabakalarda Naci Semih Hacıköylü, Mustafa Hakan Şahin, İbrahim Talha Koçyiğit ve Gülse Aktaş Grup ikincisi oldu. Başarılı sporcularımızı gönülden kutluyor tebrik ediyorum. İlimizde her gün yeni branşta sporcularımızın elde ettiği dereceler ve madalyalar hepimizi gururlandırıyor" dedi.

(CK-SD-Y)



04.05.2017 14:05:31 TSI

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