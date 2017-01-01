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"Yeşil Peynir Üretiminde Kültür Kullanımı ve Hijyen Farkındalığı' projesi toplantısı sona erdi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:00
"Yeşil Peynir Üretiminde Kültür Kullanımı ve Hijyen Farkındalığı' projesi toplantısı sona erdi
"Yeşil Peynir Üretiminde Kültür Kullanımı ve Hijyen Farkındalığı' projesi toplantısı sona erdi

(Fotoğraflı)

Uğur Sarı - Barış Gök
KONYA (İHA) - Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube ile Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün iş birliğiyle, 'Yeşil Peynir Üretiminde Kültür Kullanımı Ve Hijyen Farkındalığı' projesinin kapanış toplantısı düzenlendi.
Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, amaçlarının TÜMSİAD ailesi olarak güçlü çalışmalar içinde yer almak olduğunu söyledi. Başkan Aktan, "12 yıl önce tuttuğumuz niyet doğrultusunda bu yıl ocak ayında yapılmış olan olağan kurulumuzda hizmet bayrağını devralmış olup yeni yönetim kurulum ile birlikte görevime başladım. Amacımız, öncelikle Rızayı İlahiyi tesis etmek saikiyle devraldığımız emanete sahip çıkarak, kararlı adımlarla iş insanlarını ve özellikle KOBİ'lerin girişimci ruhlarını geliştirmek ve aynı zamanda büyük Türkiye idealimizde bize düşen sorumluluğu yerine getirmekti. Göreve geldiğimiz bu tarihten itibaren Türkiye'de kurulmuş olan pek çok iş adamları derneği bulunmakta, bu dernekler arasında TÜMSİAD'ın farkı nedir sorusuna muhatap oldum. Sizlerinde bildiği gibi ülkemiz ve milletimiz için yapmaya gayret ettiğimiz çalışmalar hepimizin malumu. Bizler ideal sahibi değil, gayret sahibi olabilmek, gün olur ensar görevi düşerse geri kalmamak, ahilik geleneğini yaşatabilmek, irfan sahibi iş adamları kuşağı yetişmesinde pay sahibi olabilmek ama en önemlisi alan el değil veren el olmak için varız" dedi.
Küflü peynir üretimine bir standart getirilmesi ve hijyenik üretim koşullarının oluşturulması için Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası ve TÜMSİAD Konya Şubesinin katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirten Başkan Aktan, "Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Akın tarafından başlatılan çalışmalarla ürün üretim süreci belirlenip, üretim süreci hakkında oluşturulan rapor Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunulmuştur. Hazırlanan rapor neticesinde ülkemizde yoğun olarak tüketilen küflü peynirin kontrol altında üretilebileceği görülmüş ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımızca onaylı işletmelerde kontrollü imalat ve takiple küflü peynir üretimine izin verilmiştir" diye konuştu.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar ise, sağlıklı olan küflü peynire 2002 yılında adını koyarken Hz. Mevlana'nın türbesiyle müsemma olan yeşil peynir ismini verdiklerin belirterek, coğrafi işaret almak için mücadelelerinin devam ettiğini kaydetti.
Toplantıya, TÜMSİAD Şube Başkanı Berdan Aktan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, TÜMSİAD üyeleri, Tarım İl Müdürlüğü çalışanları, STK Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
(AH-Y)

04.05.2017 14:09:10 TSI
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