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Trabzon'da üniversiteli gençler sahilleri temizledi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:01
Trabzon'da üniversiteli gençler sahilleri temizledi
Trabzon'da üniversiteli gençler sahilleri temizledi

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğüne bağlı Trabzon Gençlik Merkezinde görev yapan lider ve gönüllü gençler, sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.
Huzurevi ziyaretlerinden okul yardımlarına, ücretsiz kurslardan kamplara kadar birçok örnek etkinlik yapan gençler, son olarak çevre temizliği yaparak dikkat çektiler. Beşirli sahilinde toplanan Gençlik Merkezi üyesi üniversiteli gençler, önce sahil boyunca temizlik yaptılar. Ellerinde çöp poşetleri ile sahile sorumsuzca atılan pet şişelerden sigara izmaritleri ve kağıtlara kadar her şeyi toplayan öğrenciler, ardından Trabzon'un doğal güzelliklerinden Sera Gölüne giderek temizliğe devam ettiler. Gençlerin son durağı ise Ayasofya bahçesi oldu.
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürü Birdal Öztürk, gönüllü gençlerin örnek projelere imza attığına dikkat çekerken, Gençlik Merkezi liderlerden Yasin Aydın, "Trabzon güzel bir şehir ama ki bilinçsizce atılan çöplerle bu doğallığı kirletmeye, yok etmeye çalışıyoruz. İnsanlarda farkındalık oluşturmak, çevre bilinci aşılamak ve doğayı korumak için herkes seferber olmalı" ifadelerini kullandı.
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04.05.2017 14:10:51 TSI
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