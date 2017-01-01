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Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, asayiş kontrollerini denetledi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ (İHA) - Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği yol kontrol ve aramalarını yerinde takip etti.

Yaman Peynircilik önünde polis ve jandarma ekiplerince yapılan ortak uygulamayı, Kaymakam Erkan Karahan'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan ve İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Aydın da takip etti.

Planlı olarak yapılan uygulamaların, vatandaşların günlük hayatlarını ve seyahatlerini etkilemeden kamu güvenliği ve esenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarıyla mücadele etmek olduğu vurgulandı. Kaymakam Karahan, uygulamaya katılan görevlilere teşekkür etti.

(HT-MEF-Y)



04.05.2017 14:12:55 TSI

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