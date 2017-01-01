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Kız çocuklarında en fazla evlilik Ağrı'da oldu

- TÜİK 2016 verileri açıklandı

- Erkek çocuklarında Yusuf, kızlarda Zeynep ismi en fazla konuldu



AĞRI (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'İstatistiklerle Çocuk 2016' veri raporu açıklandı. Rapora göre 2016 yılında resmi evlilik yapan kız çocuklarının en fazla olduğu il yüzde 15,7 il Ağrı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 16-17 yaş grubunda resmi evlilik yapan kız çocukları oranının en düşük olduğu il yüzde 1,1 ile Tunceli ilk sırayı aldı. Bu ili sırasıyla yüzde 1,3 ile Trabzon ve yüzde 1,5 ile Karabük izledi. Resmi evlilik yapan kız çocuklarının en fazla olduğu il olarak Ağrı yüzde 15,7 ile ilk sırada yer alırken, bu ili sırasıyla yüzde 14,9 Muş, yüzde 14,3 ile Kilis takip etti.

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 28.7'sini çocuk nüfusunun oluşturduğu, erkek çocuk nüfus oranı yüzde 14,7, kız çocuk nüfus oranı yüzde 14,0 olarak belirlendiği açıklandı. Çocuk nüfus oranının önceki yıla göre yüzde 0.3 azaldığı gözlendi. Ülkelere göre nüfus oranına bakıldığında Nijer yüzde 56'lık oranla ilk sırayı alırken, Monako yüzde 13,8 ile en az çocuk nüfus oranının olduğu ülke oldu.

Erkek Çocuk Yusuf, Kız Çocuk Zeynep

Yaş grubu ve cinsiyete göre en çok konulan 5 çocuk ismi olarak erkeklerde Yusuf, Eymen ve Ömer isimleri erkek çocuklarına en fazla verilen isimler arasında yerini aldı. Kız çocuklarına verilen isimlerde ise Zeynep, Elif ve Hiranur isimleri ön plana çıktı.

'Ağrı okullaşma oranı en az olan 4'üncü il'

2016-17 Eğitim Öğretim yılında kız öğrencilerde ortaöğretimde okullaşma oranının en fazla olduğu il yüzde 100 ile Rize oldu. Bu ili yüzde 98,2 ile Isparta ve yüzde 97,1 ile Artvin izledi. Aynı verilere göre Kız çocuklarında okullaşma oranının en düşük olduğu il yüzde 56,7 ile Şırnak olurken, bu ili yüzde 53,9 ile Şanlıurfa ve yüzde 53,2 ile Bitlis izledi. Ağrı 50.9 ile sondan 4. sırada yer aldı.

15 ile 17 yaş arasında bulunan çocukların iş gücüne katılım oranına bakıldığında önceki yıla göre erkek çocuklarında düşüş gözlenirken, kız çocuklarında önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak yüzde 13,4' e yükseldiği açıklandı.

Çocuklarımızı Azarlıyoruz

Anne ve babaların çocuklarına veriler cezalara bakıldığında yüzde 72,6 ile azarlama ilk sırayı alırken bunu yüzde 48,7 ile internet yasaklama ve yüzde 40,8 ile çocukların televizyon izlemesine izin vermeme takip etti. Aileler tarafından çocuklara verilen en az ceza oranı yüzde 8,9 ile çocuğu odaya kapatma ve yüzde 14,2 ile harçlığını kesme olarak açıklandı.

(AG-AT-Y)



04.05.2017 14:13:07 TSI

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