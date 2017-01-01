YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çakacak, "Gençlik hizmetleri alanında Mersin, Türkiye'ye örnek"

Çakacak, "Gençlik hizmetleri alanında Mersin, Türkiye'ye örnek"



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin'in, gençlik hizmetleri alanında Türkiye'de örnek olabilecek şehirler arasında olduğunu söyledi.

Çakacak, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Mersin'de bulunan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'nu kabul etti.

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Çakacak, bu doğrultuda gençlere yönelik yürütülen çalışmaların büyük bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Mersin'in, gençlik hizmetleri alanında Türkiye'de örnek olabilecek şehirler arasında bulunduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, Topoğlu ve heyetine çalışmalarında başarı diledi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu ise Türkiye'de ve Mersin'de yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Topoğlu'na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ile Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan daire başkanları da eşlik etti.

(HSK-Y)



04.05.2017 14:14:38 TSI

NNNN

