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PTT Başmüdürü Cafer Ersoy'dan Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'a ziyaret

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:06
PTT Başmüdürü Cafer Ersoy'dan Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'a ziyaret
PTT Başmüdürü Cafer Ersoy'dan Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - PTT Tekirdağ Başmüdürü Cafer Ersoy, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'ı makamında ziyaret etti.
PTT Başmüdürü Cafer Ersoy'un Kaymakam Karahan'a gerçekleştirdiği ziyarete, PTT Malkara Merkez Müdürü Nedim Suna da eşlik etti. Başmüdür Cafer Ersoy, PTT'deki son gelişmeleri Kaymakam Erkan Karahan'a aktardı. Ersoy, kargo ve PTT Bank çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunarak, halka hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.
Kaymakam Erkan Karahan da ziyaretlerinden dolayı Ersoy ve Suna'ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
(HT-MEF-Y)

04.05.2017 14:14:55 TSI
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