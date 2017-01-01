Okul yararına mekik kermesi düzenlendi
(Fotoğraflı)
Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesi 75. Yıl Okulu Aile Birliği tarafından okula yardım amaçlı mekik günü etkinliği düzenlendi.
Okul bahçesinde kurulan çadırlarda, 75. Yıl Okul Aile Birliği üyeleri tarafından mekik pişirilerek, gelen vatandaşlara satıldı. Etkinliğe ilişkin konuşan 75. Yıl Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Eren, "Okulumuza maddi destek sağlamak amacıyla geleneksel mekik günü etkinliği düzenledik. Okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına farklı etkinliklerimiz de oluyor. Burada emeği geçen ve desteği olanlara teşekkür ediyoruz" dedi.
(HT-MEF-Y)
04.05.2017 14:16:34 TSI
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