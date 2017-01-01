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AK Parti yönetimi ATB'de



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ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer beraberindeki partililerle birlikte Antalya Ticaret Borsası'nı ziyarete etti. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ve Cüneyt Doğan'ın ağırladığı AK Parti heyetinin ziyaretinde ağırlı olarak tarım gündeme geldi. AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, hükümetin tarıma önem verdiğini belirtirken, tarımsal üretimin de ülke ve Antalya ekonomisi için önemine vurgu yaptı. İşbirliği içinde hareket ederek, birlikte çalışarak daha iyi bir Antalya oluşturmanın mümkün olduğunu söyleyen Rıza Sümer, Antalya Ticaret Borsası'na çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.



Sinerjinin gücüne inanıyoruz

ATB Başkanı Ali Çandır da Sümer ve AK Parti heyetine ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Borsa olarak tarımsal üretimin sorunlarını ortaya koyup çözüm önerileri sunduklarını kaydeden Çandır, ülke tarımını ve ekonomiyi geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Şehirde aidiyet duygusuyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Çandır, birlikte hareket etmenin gücüne inandıklarını ve bunun için çalıştıklarını kaydetti.

(SÇ-SÇ-Y)



04.05.2017 14:19:26 TSI

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