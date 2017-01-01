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Niksar'da 'Çanakkale Buzdağının Ardı' oyunu sahnelendi



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Niksar Belediyesi Kültür Sanat ve Tiyatro Kulübü tarafından 'Çanakkale Buzdağının Ardı' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Niksar Belediyesi Kültür Sanat ve Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan 'Çanakkale Buzdağının Ardı' isimli tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Halk Eğitim Merkezi Salonunda gösterimi yapılan tiyatro oyununu Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Eraslan ve çok sayıda vatandaş ilgi ile izledi.

Yaklaşık 2 saat süren, Çanakkale Savaşı'nın gerisini anlatan istihbaratçı bir adam olan Bigalı Eşref'in hayatının anlatıldığı oyununun ardından seyirciler oyuncuları ayakta alkışladı.

(SÖZ-UY-Y)



04.05.2017 14:20:36 TSI

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