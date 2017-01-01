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Eğitim çalışanların sorunları rapor haline getirildi

- Eğitim Bir Sen eğitim çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini sunduğu raporu paylaştı



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Eğitim Bir Sen, bir milyondan fazla çalışanı olan eğitim sektörünün yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini hazırladığı kapsamlı bir raporda topladı.

Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner sendika binasında düzenlediği basın toplantısıyla sendikaları tarafından hazırlanan eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda eğitim sektörünün farklı kollarında çalışanların yaşadığı sıkıntılar ve bunlara getirilen çözüm önerilerinin yer aldığını kaydeden Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Bir milyonu aşkın çalışanı olan ve dinamik bir yapıya sahip, milli eğitimde ve üniversitelerde geçmişten devam eden ve zaman içerisinde ortaya çıkan tüm sorunları doğru tespit etmek, toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere sendikal faaliyetlere ilişkin politika geliştirmeyi sağlayacak veri, bilgi ve bulgu setini ortaya çıkarmak amacıyla Manisa'da şubat ayında, mart 2017'de genelde yaptığımız 'Eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri' Çalıştayına 81 ilde 6 farklı komisyon tarafından yapılan çalışmaları şube temsilcilerinin katılımı, uzmanların ve hukukçuların değerlendirmeleriyle birleştirerek kapsamlı yeni bir rapor hazırladık." dedi.

"Eğitim çalışanlarının sorunları bizim sorunumuzdur" diyen Öner, "Bize göre eğitimin sorunu, çalışanların sorunları çözülmeden çözülemez. Sendika olarak sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ancak sorunun kaynağı neredeyse çözümü de orada arıyoruz. Eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı da bu hedefimize matuf bir çalışmadır." şeklinde konuştu.



"Refah payı verilmeli"

Eğitim çalışanlarının ortak sorunlarından bazılarını ve çözüm önerilerini de anlatan Öner şunları söyledi:

"Eğitim çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecek bir ücret artışı yapılmalıdır. Ülkenin ekonomik gelişmesinden eğitim çalışanlarının da hak ettiği payı almasını sağlayacak refah payı verilmelidir. Ücret ve aylıkların tamamı emekliliğe yansıtılmalıdır. Gelir vergisi oranları reel ücret artışı sağlayacak şekilde sabitlenmelidir. Bütün eğitim çalışanlarının birinci dereceye kadar ilerleyebilmeleri sağlanmalıdır. Mevcut ek gösterge rakamları en az 600 puan artırılmalıdır. Kılık ve kıyafet dayatması sona erdirilmelidir. Siyaset ve grev hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki personel genel idari hizmetler sınıfına geçirilmelidir. Hizmet kolu kapsamında kurumlarda görev yapan şeflere adalet bakanlığı kadrolarında görev yapan şeflere tanınan mali haklar tanınmalıdır."

Öğretmenlerin sorunları ve çözüm önerilerinden de bahseden Öner, "Ek ders birim ücretleri en az iki katı tutarında artırılmalıdır. Öğretmenlerin aylık karşılığı ders saati arasındaki farklılık giderilerek 15 saate eşitlenmelidir. İstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan öğretmenlere ilave tazminat ödenmelidir. Zorunlu İLKSAN üyeliği dayatan kanun hükmü kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Eğitim kurumu yöneticilerine ödenen ücretin görev ve sorumluluklarıyla orantılı bir şekilde artırılması gerektiğini kaydeden Öner, kurum içi ücret dengesinin korunması gerektiğinin de altını çizdi. Eğitim kurumu yöneticilerinin sosyal güvenlik işlemleriyle ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan şahsi sorumluluklarının ilçe veya il müdürlüklerince üstlenilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Öner, ayrıca eğitim kurumu yöneticilerinin derse girme zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Genel idari hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerinden de bahseden Öner şunları söyledi:

"Öğretim yılına hazırlık ödeneği bütün eğitim çalışanlarına ödenmelidir. Haftalık 40 saati aşan çalışmalarında fazla mesai ücreti ödenmeli yada personel yetersizliği bahanesine sığınılmadan izin kullandırılmalıdır."

Hazırlanan raporda üniversitelerdeki akademik personelin sorunları ve çözüm önerilerine de yer verildiğini dile getiren Öner, "Geliştirme ödeneği uygulamasına devam edilmeli, profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi dışındaki kadrolarda yer alan öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği yüzde 50'si tutarında değil tam olarak ödenmelidir. Doktorasını tamamlayan akademisyenlere kadro tahsisi yapılmalıdır." diye konuştu.

Kredi Yurtlar Kurumu çalışanların da sorunları olduğunu ve bunlarla ilgili çözüm önerileri sunduklarını kaydeden Öner, "Yurtlarda özel ve gece hizmetleri talimatları kapsamında yerine getirilen nöbet görevi karşılığı yılı bütçe kanununda gösterilen birim çalışma ücretinin en az 5 katı tutarında nöbet veya fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Milli ve dini bayramlarda yapılan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir." dedi.

(SC-Y)



04.05.2017 14:20:37 TSI

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