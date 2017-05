YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmangazi'den örnek proje

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya değer katacak 16 vizyon Projesi arasında yer alan Kaliteli Yaşam Merkezi'nin ihalesi yapıldı. Demirtaş Mahallesi'nde 14 bin 163 metrekare alan üzerinde kampus şeklinde projelendirilen merkez 450 günde tamamlanacak.

Büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye'de bir ilk olacak Kaliteli Yaşam Merkezi, Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya değer katacak 16 vizyon projesinin arasında yer alıyor. Demirtaş Mahallesi'nde 14 bin 163 metrekare alan üzerinde bir kampus şeklinde projelendirilen merkezde, yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek 200 yatak kapasiteli modern ve konforlu huzurevi yer alacak. Aynı zamanda alzheimer hastaları için günlük bakım ve destek merkezi bulunacak. Bahçesi, peyzajı ve bütün çevre düzenlemeleri yaşlılar ile engellilerin rahat hareket edeceği şekilde tasarlanan merkezin bir bölümü de, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlarımıza günlük bakım ve destek hizmeti verecek.

Dev projenin ihalesi için 8 firma dosya alırken, ihaleye 4 firma katıldı. Firmaların tekliflerini inceleyen ihale komisyonunun değerlendirmesi sonucunda ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasının ve yer tesliminin yapılmasının ardından projenin temeli atılacak.

Osmangazi Belediyesi olarak klasik belediyecilik faaliyetlerinin dışında sosyal sorumluluk konusunda da vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kaliteli Yaşam Merkezi'nin her anlamda bir ilk olacağını söyledi. 16 vizyon proje arasında yer alan Kaliteli Yaşam Merkezi'nin sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini yansıttığını kaydeden Başkan Dündar, "İlçemizin ve şehrimizin daha yaşanabilir hale gelmesi adına çalışıyoruz. Her yaştan ve her kesimden insanımızın hayatını kolaylaştırabilmek için sayısız proje hayata geçiriyoruz.

Kaliteli Yaşam Merkezi'miz de en önemli projelerimizden biri. İçerisinde 200 yatak kapasiteli huzurevinin yer aldığı merkezde, alzheimer hastaları için gündüz bakımevi bulunacak. Zihnen ve bedenen engelli vatandaşlarımıza günlük bakım hizmeti verilecek. Huzurevinde kadın-erkek odaları olacak. Vatandaş talepleri analiz edilerek, şehrimizin en çok ihtiyacı olan tek kişilik ve çift kişilik odalardan oluşturulması sağlanacaktır. İlçemizde huzurevlerine yerleşmek üzere sıra bekleyen tüm yaşlılara hizmet vereceğiz" dedi.

Kaliteli Yaşam Merkezi'nde yaşlıların ve engelli vatandaşların güzel vakit geçirmelerine olanak sağlayacak sosyal alanların da mevcut olacağını belirten Başkan Dündar, "Bir arada yemeklerini yiyebilecekleri yemek salonlarının dışında, mevcut salonlarımızda müzik, tiyatro gösterilerine hazırlanarak sunabilecekleri ve hoş vakit geçirebilecekleri alanlar da olacak. El becerilerini geliştirebilecekleri kurslar düzenlenecek. Bahçede sebze-meyve yetiştirebilecek, yetiştirdikleri malzemelerden isterlerse kendi yemeklerini kat mutfaklarında yapabileceklerdir. Okuma odalarında kitap okuyabilecek, spor odalarında sporlarını yapabileceklerdir" dedi.

