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Kdz. Ereğli'de "Çilek Kafe" yaz kış hizmet verecek



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli Belediyesi tarafından hizmete açılacak olan ve "Çilek Kafe" adı verilen sosyal tesiste tadilat çalışmaları devam ediyor.

Kdz. Ereğli Bozhane mevkiinde bulunan Çilek Kafe vatandaşlara yaz kış hizmet vermek amacıyla kapalı mekanda tadilata girdi. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Esra Alpago ve Ayhan Atay ile birlikte sahil bandı Çilek Kafede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kapalı alanın tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi yapacaklarını ifade eden Başkan Uysal, Çilek Kafenin önümüzdeki günlerde açılacağını belirtti. Uysal konuşmasında, "Çilek Kafede daha önce kapalı bir mekan yoktu, kafeye yapılan kapalı mekanla beraber Ereğli halkı yaz, kış buradan hizmet alabilecek. İşte gördüğünüz gibi Çilek kafe'ye Kapalı bir açılabilir kapanabilir mekan yapıldı. Şimdi de çevre temizliği ve düzenlemesine bakıyoruz. Çalışmalar bitti. Önümüzde ki günlerde açacağız. Yaz kış sürekli hizmet verilecek" dedi.

Başkan Uysal ve beraberinde ki heyet incelemenin ardından kafeden ayrıldı.

(VK-SÖ-Y)



04.05.2017 14:24:39 TSI

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