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Batman'da uyuşturucu operasyonu



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'da jandarma ve polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 68 kilo 485 gram kubar ve 3 kilo 10 gram toz esrar ile 865 gram beyaz renkli sentetik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca, İluh Mahallesi'ndeki iki adres ve 3 araca yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 68 kilo 485 gram kubar ve 3 kilo 10 gram toz esrar, 865 gram beyaz renkli sentetik madde ile bir hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

(OA-MP-Y)



04.05.2017 14:25:37 TSI

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