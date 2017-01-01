Batman'da uyuşturucu operasyonu
(Fotoğraflı)
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da jandarma ve polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 68 kilo 485 gram kubar ve 3 kilo 10 gram toz esrar ile 865 gram beyaz renkli sentetik madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca, İluh Mahallesi'ndeki iki adres ve 3 araca yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 68 kilo 485 gram kubar ve 3 kilo 10 gram toz esrar, 865 gram beyaz renkli sentetik madde ile bir hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
(OA-MP-Y)
04.05.2017 14:25:37 TSI
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