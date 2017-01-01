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Gençler sahilleri temizledi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin 'Atıkları toplamaya engeliniz olmasın' sloganıyla okullarda yürüttüğü geri dönüşüm ve çevre eğitimleri meyvelerini vermeye başladı.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin iştirakiyle sahil temizliği faaliyeti yapıldı. Yıl boyunca Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince "Geleceğimizden sorumluyuz" sloganıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitimler verildi. Osmangazi Belediyesi, ayrıca serebral palsi hastalığıyla mücadele edenlere destek olmak için "Temiz çevre, mutlu gençlik" anlayışıyla da geri dönüşüm faaliyetleri yürütüyor.

Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sahilde atık toplayarak çevre temizliğine işaret etti.

Dönüşebilen atıkların değerli olduğunun altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Atık toplayan öğrencilerimize akülü sandalye veriyoruz. Bu çalışmaları da geleneksel olarak 7 yıldır devam ettirerek çevreci gönüllere ilham veriyoruz. Engel bedende değil beyindedir ve biz bunu kaldırmak için bütün engellere meydan okuyoruz" diye konuştu.

(MŞ)



04.05.2017 14:26:39 TSI

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