Forum Erzurum'un Skoda Superb talihlisi, hediye otomobilini teslim aldı
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ERZURUM (İHA) - Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum'un 1 Nisan 2017 günü noter huzurunda çekilişi gerçekleştirilen Skoda Superb kampanyasının talihlisi Uğur Ocak otomobilini teslim aldı.
Forum Erzurum'un düzenlediği araç kampanyasının noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişi sevilen pop şarkıcısı Edis'in katılımıyla gerçekleşmiş ve çekiliş sonucunda Uğur Ocak, Skoda Superb marka aracın kazananı olmuştu.
(ERZ-AT-Y)
04.05.2017 14:27:48 TSI
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