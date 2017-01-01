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Adanalı itfaiyeciler Midilli'ye test etti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:19
Adanalı itfaiyeciler Midilli'ye test etti
Adanalı itfaiyeciler Midilli'ye test etti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, Türkiye'nin ilk İtfaiye Ar-Ge Merkezi'nce geliştirilen ve dünyanın en küçük itfaiye aracı unvanı verilen, Midilli'yi test etti.
Yeni nesil dar alan tipi itfaiye aracı olarak Valkon İtfaiye firmasınca tasarlanan Midilli'nin tanıtımı Yüreğir İtfaiye Merkezi'nde yapıldı. Üretici firma temsilcisi Yaşar Tecim, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan ve itfaiye personeline Midilli'nin özellikleri hakkında bilgiler verdi.
Yaşar Tecim, Midilli için hafif kamyon segmentindeki Mitsubishi Fuso Canter 6S15'in tercih edildiğini, genişliği 1.7 metre, uzunluğu 4.8 metre olan özel donanımlara sahip araçta, bin 500 litre su kapasitesi ile 50 litre köpük tankı bulunduğunu anlattı. Midilli'nin ilk müdahalede kolaylık sağlaması açısından 200 metre mesafeden çalışan uzaktan kumandalı pompa kontrolüne sahip olduğunu aktaran Yaşar Tecim, bir şoför ve iki itfaiye eriyle hizmet verdiğini bildirdi.
Daire Başkanı Fahri Durukan ise Adana itfaiyesinin Türkiye'nin en güçlü filosuna sahip iller arasında yer aldığını, yeni teknoloji ve donanımların takipçisi olduklarını vurgulayıp, tanıtımı yapılan Midilli'nin dar sokaklardaki yangınlara hızlı müdahalede yararlı olacağını dile getirdi.
(ADN-Y)

04.05.2017 14:27:51 TSI
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