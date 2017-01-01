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NEÜ öğrencileri 'Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması'nda ödül aldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:19
NEÜ öğrencileri 'Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması'nda ödül aldı
NEÜ öğrencileri 'Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması'nda ödül aldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışmasına katılan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mimarlık Bölümü öğrencileri mansiyon ödülüne layık görüldü.
Yarışmaya, Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencileri Muhammed Malik Doğan, Mehmet Kaçar, Numan Ebubekir Yüksel ve Süheyl Dinler katıldı. Yarışma sonucunda öğrenciler eşdeğer mansiyon ödülüne layık görüldü.
Bakırköy için yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren öğrencilerden Süheyl Dinler, "Bakırköy'ü ön plana çıkaran farklı bir çalışma yapmamız gerekiyordu. İnsanların gürültüden uzakta, kafa dinleyebilecekleri bir yer. Bakırköy'ün çok kültürlü yapısının açığa çıkmasında yerel halkın kullanabileceği alanlar kadar sanatsal çalışmaların yapılacağı mekânların oluşmasını da önemsediğimiz için kendi projemizi sunduk" dedi.
Numan Ebubekir Yüksel ise, "İnsanları kalabalıktan soyutlamak için bir dinlenme, durma noktası tasarlamak istedik. Tasarım alanında bunu mümkün kılmak için insanların süregelen akstan koparılıp yolun iki kolundaki alanlara alınmasını amaçlayan projemiz üzerine çalıştık" dedi.
Muhammed Malik Doğan da, insanların yürüdükleri yerle aynı seviyede bir meydan çözümlemesi yaptıklarında oranın da bir süre sonra aksa dâhil olduğunu ve yine aynı kalabalığın orada da oluştuğunu belirterek, "Daha önce girdiğimiz bir yarışmadan da teşvik ödülü almıştık. Bu yarışma çok sıkışık bir döneme denk geldiği için pek umudumuz yoktu. Ona rağmen kazanmış olmak bizi son derece mutlu etti" diye konuştu.
Mehmet Kaçar ise, düşük katlı mekanı cazip hale getirecek farkındalık oluşturacak bir proje ile katıldıklarını ve ödül almalarından son derece mutlu olduklarını kaydetti.
Öğrenciler, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i de makamında ziyaret ettiler. Şeker de öğrencileri tebrik edip, başarılarının devamını diledi.
Yarışma sonunda başarılı bulunan ilk 3 projenin yanında 5 proje eşdeğer mansiyon, 8 proje de teşvik ödülüne layık görüldü.
(AH-Y)

04.05.2017 14:28:06 TSI
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