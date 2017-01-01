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Yıldırım'a yeni mahalle konakları



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi, toplumun bütün kesimlerine hizmet veren mahalle konaklarının sayısını artırıyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalan binaların yerine Davutdede ve Eğitim mahallelerinde yer alacak mahalle konaklarının inşası sürüyor. Yapımı tamamlanacak mahalle konaklarının bölgelere artı değer katacağını söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Mahalle konaklarımızda vatandaşlarımıza sunacağımız eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerle ilçenin sosyal hayatına önemli katkı sunulacak. Davutdede'de inşası süren konağımız 457 metrekare alanda yer alan binada hizmet verecek. Binanın içerisinde muhtarlık, toplantı odası, 5 adet muayene odası, engelli hasta muayene odası, gebe izlem ve aile planlaması odası, aşı ve bebek/çocuk izlem odası, emzirme odası ve laboratuvar olacak. Eğitim Mahallesi'nde yapımı süren konağımız ise 262 metrekare alanda yer alacak. Binanın içerisinde muhtarlık, YIL-MEK okul öncesi sınıfları ve YIL-MEK kurs odaları yer alacak" açıklamasında bulundu.

Yeni Yıldırım'ın imar edildiği kentsel dönüşüm çalışmalarının merkezinde mahalle kültürünün yaşatılması olduğunu da hatırlatan Edebali, "Mahallerimizi canlı organizmalar haline getirmek için adımlar atıyoruz. Bizim kültürümüzde mahalle birliğin, beraberliğin merkezi. Biz mahalle kültürünü yaşatacak ve canlandıracak bir planlama yapıyoruz" diye konuştu.

(MŞ)



04.05.2017 14:30:57 TSI

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