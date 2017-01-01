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Genel Sekreter Yardımcısı Tamer'den minibüs esnafına ziyaret

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:23
Genel Sekreter Yardımcısı Tamer'den minibüs esnafına ziyaret
Genel Sekreter Yardımcısı Tamer'den minibüs esnafına ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büşükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Milli Egemenlik Caddesinde bulunan minibüsçü esnafını ziyaret edip şikayet ve dileklerini dinledi. Minibüsçü esnafı ile sohbet eden Tamer, yeni toplanma yerindeki düzen ve intizama uyan minibüsçülere duyarlılıklarından dolayı da teşekkür etti.
Van Büyükşehir Belediyesinin kent ulaşımını rahatlatmak için toplu taşıma yapan esnafla ilgili çalışmaları sürüyor. Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Selçuk Doğru, Fen İşleri Daire Başkanı Yalım Eryiğit, Milli Egemenlik Caddesinde toplu ulaşım hizmeti veren minibüsçü esnafını ziyaret etti. Esnafın sıkıntılarının bir bir not edildiği sohbette Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatları ilgili daire başkanlarına verdi.
Minibüsçü esnafının sıkıntılarını çözmek için çalışacaklarını belirten Fazıl Tamer, "Yaptığımız tüm çalışmalar, Van trafiğinin rahat etmesi ve halkın en iyi şekilde ulaşımdan yararlanabilmesi içindir. Belediye olarak asıl gayemiz halka hizmettir. Sizlerin sıkıntılarını biliyoruz. Bu sorunları el birliği ile çözüyoruz, çözmeye devam edeceğiz. Kronikleşmiş trafik sorununu ortadan kaldırmak için hepimize görevler düşüyor. Bizler sizinde duyarlı hareket ettiğinizi görüyoruz. Belediye ve Van Halkı adına hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ve minibüsçüler kooperatif başkanının da bulunduğu ziyarette, minibüsçüler ilgililerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine tahsis edilen yeni depolanma alanlarıyla trafikte meydana gelen karışıklığın ortadan kalktığını ifade ettiler.
(EKİP-ŞAK-Y)

04.05.2017 14:32:22 TSI
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