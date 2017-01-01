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67 yaşında okuma yazma öğrendi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 14:25
67 yaşında okuma yazma öğrendi
67 yaşında okuma yazma öğrendi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Alpaslan Çelik
KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursa giden 67 yaşındaki Elmas Gündüz okuma yazma öğrendi.
Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezinde 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında açılan kurslarda sertifika almayı hak kazanan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Düzenlenen törende gittiği kurs sayesinde 67 yaşında okuma yazma öğrenen Elmas Gündüz kağıttan okuyarak yaptığı konuşmasında okumanın yaşının olmadığını söyledi.
Gündüz, "Okumanın yaşı yok diyerek çıktığımız bu yolda başarımızın gururunu taşıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza, müdürlerimize, büyük bir sabırla bizlere okuma yazma öğreten değerli öğretmenimize çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi sevgi ile selamlıyorum" dedi.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise bir kişinin okur yazar diploması alması Sosyal Yaşam Merkezlerinin maliyetini çıkarmış olduğunu belirterek, "Sosyal Yaşam Merkezlerimiz, Sosyal Belediyecilik içerisindeki olmazsa olmazlarımızdan oldu. İlk başta her mahalleye Sosyal Yaşam Merkezi yapacağız dediğimiz zaman herkese çok garip geliyordu. Diyorlardı ki, bu kadar masraf yapmaya değer mi? Şu anda 24 Sosyal Yaşam Merkezimiz bir fiil faal bir şekilde çalışıyor. Çok yakında Sosyal Yaşam Merkezimiz 28-29 tane olacak. 1 kişinin okur yazar diploması alması Sosyal Yaşam Merkezlerinin maliyetini çıkarmış oluyor. Her sene 35-40 arkadaşımıza okur yazarlık diploması veriyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezinde çeşitli dallarda kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
(AÇ-YE-Y)

04.05.2017 14:34:13 TSI
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