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Edebali Yıldırımlı sporcuları ödüllendirdi



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Başkan İsmail Hakkı Edebali, nisan ayında katıldıkları yerel, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren Belediye Spor Kulübü sporcularını ve Yıldırım Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri meclis toplantısında ödüllendirdi. Kazandıkları başarılarla Yıldırım'ın sporda marka şehir olmasına katkıda bulunan sporcuları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Edebali, "Yıldırım'a yeni madalyalar kazandırarak alan sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu başarıları yeterli görmeden başarı çıtasını daha yukarıya taşımalarını ve şampiyonlarımızdan bu başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte düzenlediğimiz iş sağlığı ve iş güvenliği konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

(MŞ)



04.05.2017 14:34:58 TSI

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